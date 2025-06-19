شاهد بالفيديو.. الفنانة توتة عذاب تشعل حفل غنائي بوصلة رقص مثيرة وساخرون: (هدى عربي برو ماكس)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حديث تم تصويره من حفل زواج أحيته فنانة توتة عذاب. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أشعلت الفنانة المثيرة للجدل الحفل بوصلة رقص مثيرة على أنغام إحدى أغنياتها. ووفقاً لردود أفعال المتابعين, فقد تصدر تشبيه الفنانة بسلطانة الطرب هدى عربي, قائمة أكثر التعليقات تكراراً والتي كان أبرزها: (هدى عربي برو ماكس). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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