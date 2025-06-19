خطفت فتاة سودانية, حسناء الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفتاة التي تم وصفها بالحسناء فائقة الجمال ظهرت في المقطع وهي تتفاعل مع إحدى الأغنيات. ووضح من خلال الفيديو اهتمام الحسناء بأغنيات “الطمبور”, حيث ظهرت متفاعلة مع أغنية “عابرة”, للفنان الملقب بملك الطمبور, محمد النصري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع “عابرة” ملك الطمبور ود النصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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