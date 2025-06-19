شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يعود لإثارة الجدل: (بحب البنات يا ناس لأنهم ما بظلموا وما عندهم الغيرة والحقد بتاع الرجال)

عاد الفنان السوداني, الشاب شريف الفحيل, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بمقطع فيديو تم تداوله حديثاً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد دافع الفحيل, في المقطع عن النساء, مؤكداً أن معظم متابعيه من الجنس اللطيف. https://www.facebook.com/reel/1880742026062296 وقال رداً على سؤال أحد المتابعين عن سبب حبه للجنس اللطيف حيث كتب في تعليق على حسابه (بحب البنات يا ناس) وقال في المقطع:(البنات ما بظلموا وما عندهم الغيرة والحقد بتاع الرجال). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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