شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)

أحيت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, خلال اليومين الماضيين حفل زواج سوداني, أقيم بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد شهد الحفل الذي أحيته سلطانة الطرب, مشاركة عازف العود الشهير عوض أحمودي, بالغناء. وقدم أحمودي, وصلة غنائية بترديده أغنية الهرم الراحل محمد وردي, “أقابلك”, ليدخل بعدها في وصلة رقص هستيرية مع فنانة الحفل هدى عربي, على أنغام أغنيتها الشهيرة (ضربوا السلاح). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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