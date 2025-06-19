فاجأ عازف العود السوداني, الشهير عوض أحمودي, الحضور والمعازيم في حفل زواج سوداني, أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة أحيته المطربة هدى عربي. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن أحمودي, قدم وصلة غنائية في الحفل الذي حضره عدد كبير من الحضور, وردد عازف العود أغنية فنان أفريقيا الأول محمد وردي “أقابلك”. عوض أحمودي, أبهر الحاضرين بما فيهم المطربة هدى عربي, وفرقتها الموسيقية والمعازيم الذين تفاعلوا مع إبداعه بالتصفيق والزغاريد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وسط تصفيق وزغاريد وتفاعل الحضور.. عازف العود الشهير عوض أحمودي يفاجئ المعازيم بحفل زواج بالقاهرة ويردد رائعة الهرم وردي “أقابلك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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