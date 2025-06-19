فاجأ السوداني, المثير للجدل سجاد بحري, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو بعد فترة من الغياب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف الفنان عن خروجه من السجن بإحدى الدول التي كان يقيم فيها وعودته للسودان, عبر مدينة بورتسودان. وأكد سجاد, الذي ظهر بحالة يرثى لها في حديث مختصر أنه سيكشف عن التفاصيل الكاملة لقصة دخوله السجن وسط ترقب الجمهور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ظهر بحالة يرثى لها.. الفنان المثير للجدل سجاد بحري يؤكد خروجه من السجن وعودته للسودان عبر بورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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