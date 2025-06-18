احكام بالإعدام والسجن والغرامة على متعاونين مع قوات التمرد بولاية سنار

أصدرت محكمة الجنايات العامة سنار برئاسة القاضي إسماعيل عوض رحمة احكاما في الدعوى الجنائية بالرقم (315/2025) قضت بالإعدام شنقا حتى الموت على ستة من المتهمين وبالسجن لمدة (3) سنوات على عدد ثلاثة متهمين والغرامة لمتهم آخر وذلك بعد ادانتهم في الدعوى الجنائية المذكورة لمخالفتهم نص المواد (26/ 50/ 51/أ /180) من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020م، معاونة القوات المتمردة على تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، واستلام المال المسروق .

صدر الحكم في حضور محامي الدفاع، وتولى الإتهام أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة مولانا احمد تية. سونا

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