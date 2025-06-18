وزارة التعليم العالي تناقش ترتيبات قبول الدفعة المؤجلة لعام 2023م

في إطار التحضيرات الجارية لقبول الدفعة المؤجلة من طلاب الشهادة السودانية للعام 2023م، عقدت لجنة القبول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعاً اليوم بمكتب الوزارة المؤقت بمدينة بورتسودان، برئاسة وكيل الوزارة بروفيسور محمد حسن دهب، وبمشاركة مديري الجامعات الحكومية والخاصة، إلى جانب مديري الإدارات بالوزارة.

تناول الاجتماع النسب التنافسية لقبول طلاب الشهادة السودانية المؤجلة، ومراجعة الأعداد المخططة للقبول العام والأعداد المخططة للقبول الولائي، استناداً إلى نتائج الشهادة السودانية 2023م. كما ناقش الإجتماع ترتيبات قبول الطلاب السودانيين الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية. وقدم عدد من مديري الجامعات مقترحات تهدف إلى تحسين إجراءات القبول للدفعة المؤجلة، وأكدت اللجنة ضرورة مراجعة الأعداد المقررة للقبول العام في الجامعات الحكومية، مع التوصية بالإبقاء على القبول الولائي وفقاً للخطة الموضوعة.

وفي سياق متصل، جددت الوزارة التزامها بمواصلة قبول الطلاب من حملة الشهادات السودانية والعربية والأجنبية للأعوام السابقة، ضمن دورات القبول التالية بعد القبول العام. كما شدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بالعودة التدريجية لمؤسسات التعليم العالي إلى ولاية الخرطوم. وأقر الاجتماع كذلك تشكيل لجنة متخصصة لتوثيق أحداث حرب الكرامة، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى حفظ الذاكرة الوطنية.

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