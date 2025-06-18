هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة من Maison Charis وتضيف لمستها المسرحية – صور

أشعلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جريئة واستثنائية حملت توقيع دار الأزياء Maison Charis، حيث جمعت بين الأنوثة الطاغية والدراما المسرحية في مظهر واحد لا يُنسى.

اختارت هيفاء بودي قصير جدًا بتصميم عصري جريء أبرز رشاقتها، ونسقته بطريقة لافتة مع جوارب طويلة من الشبك، ما أضفى لمسة من الجرأة والأسلوب الـ”بانك” العصري. ولتعزيز الطابع المسرحي للإطلالة، أضافت كاب ضخم باللون الزهري جاء بقصة واسعة وطابع درامي جعلها أشبه بنجمة عرض أزياء على منصة مسرحية.

ما لفت الأنظار أيضًا هو الإكسسوار الغريب الذي وضعته على شعرها، وهو قطعة باللون الأبيض بتوزيع متناثر وجميل، أضفت مزيدًا من التميز والغموض على إطلالتها، وذكّرت بأسلوب عروض الأزياء الفنية الراقية.

أما مكياجها فكان متقنًا وناعمًا، حيث اختارت هيفاء درجات البرونزي الدافئة التي أبرزت ملامحها بأسلوب جذاب، مع لمسات لامعة على الجفون وعظام الخد، ما أضاف إشراقًا فوريًا لوجهها.

إطلالة هيفاء وهبي هذه تؤكد مرة أخرى أنها أيقونة للموضة لا تخشى الخروج عن المألوف، وتجيد المزج بين الجرأة والأناقة في كل ظهور لها.

مجلة لها