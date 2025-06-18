البروفيسور الهادي آدم يتفقد مباني جامعة النيلين

قام البروفيسور الهادي آدم محمد إبراهيم مدير جامعة النيلين يوم الثلاثاء الموافق 17-6-2025 بزيارة لمباني الجامعة بمنطقة المقرن. حيث بدا جولته متفقدا مكاتب الإداره العليا مرورا بمجمع الإدارات ومقرات كليات وسط الجامعة بمنطقة المقرن وسط الخرطوم . وقف المدير على حجم النهب الذي طال الممتلكات والتخريب الذي لحق بمباني الجامعة وكلياتها المختلفه جراء عدوان مليشيا الدعم السريع المتمردة . وقد رافقه البروفيسور خالد عبدالرحمن السيد نائب مدير الجامعة والوكيل الدكتور علي محمد علي ، ومدير إدارة الخدمات الاستاذ السر احمد قسم السيد وقد كان في استقباله الدكتور خالد حامد عميد كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعيه رئيس لجنة تأمين مقار الجامعة وعدد من أعضاء اللجنة. سونا

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