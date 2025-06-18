والي سنار يتفقد الخدمات الأساسية ويخاطب لقاءات جماهيرية بمحلية شرق سنار

مدينة سنار قام والي ولاية سنار اللواء م الزبير حسن السيد، الثلاثاء، بجولة تفقدية شاملة لخدمات الصحة والتعليم والزراعة في منطقتي 44 ود تكتوك وود الركين الواقعتين بشرق سنار. وشملت الجولة زيارات ميدانية للمرافق الصحية والمدارس بجانب الاستماع للتحضيرات الزراعية والعقبات والتحديات التي تواجه الموسم الزراعي بمشروع هيئة السوكي الزراعية . كما اطلع الوالي عن كثب على سير العمل والتحديات التي تواجه هذه القطاعات الحيوية في المنطقتين. وخلال الجولة التفقدية، خاطب والي سنار لقاءات جماهيرية حاشدة في قرية فيلة وود الركين، استمع خلالها إلى مطالب وشكاوى المواطنين المتعلقة بالخدمات الأساسية وسبل تحسينها. واكد على التزام حكومة الولاية بتطوير هذه القطاعات وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتحقيق التنمية الشاملة. سونا

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