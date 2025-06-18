القضارف.. ضبط كميات من الأدوية المهربة وغير المسجلة

نفذ فرع المجلس القومي للأدوية والسموم بولاية القضارف الثلاثاء حملة رقابية مكثفة على المؤسسات الصيدلانية بمحلية القلابات الشرقية، شملت مدينة دوكة وعددًا من المناطق المجاورة، وذلك في إطار جهوده الرامية لضبط وتنظيم سوق الدواء وضمان سلامة ومأمونية المنتجات الدوائية المتداولة. وقد أسفرت الحملة عن ضبط كميات من الأدوية المهربة وغير المسجلة، بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية، كما تم اتخاذ إجراءات فورية تمثلت في إغلاق بعض الصيدليات المخالفة، خاصة تلك التي تفتقر لوجود صيدلي أثناء ساعات العمل. وأكد مدير إدارة الرقابة بفرع المجلس بولاية القضارف د. أحمد صلاح أن هذه الحملة تأتي في إطار الدور الرقابي الأساسي للمجلس في محاربة الغش الدوائي والتصدي للتداول غير المشروع في الأدوية غير المطابقة للمواصفات. وأشار إلى أن المجلس يعمل وفق خطة محكمة لمواصلة الحملات الرقابية بكافة محليات الولاية، لضمان توفير أدوية آمنة وفعالة للمواطنين والحد من المخالفات في هذا القطاع الحيوي. سونا

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