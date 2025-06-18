شاهد بالصورة والفيديو.. تيكتوكر سودانية تثير ضجة غير مسبوقة: (بحب الأولاد الطاعمين “الحلوات” وخوتهم أفضل من خوة النسوان)

أثارت تيكتوكر وناشطة سودانية, ضجة إسفيرية غير مسبوقة وذلك في حديثها عبر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكدت التيكتوكر التي تلقب نفسها بالشيخة “حواء”, أنها تبحث نوع معين من الرجال. حيث ذكرت في حديثها الذي أثار سخرية واسعة أنها تحب الأولاد “الطاعمين” و”الحلوات”, مؤكدة أنهم طيبين المعشر وخوتهم أفضل من خوة النساء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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