نشرت الفنانة السودانية الشهيرة, هدى عربي مقطع فيديو على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فإن الفيديو الذي قامت بنشره سلطانة الطرب ظهرت فيه مع عازف “الدرامز” بفرقتها “كريستوفر”. المطربة أثارت انتباه المتابعين بظهورها في المقطع الطريف الذي صورته مع عازفها من داخل أحد الأستوديوهات بالقاهرة, بدون مكياج. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تظهر بدون “مكياج” وتغمز بعينها في مقطع طريف مع عازفها “كريستوفر” داخل أستوديو بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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