عبرت الشاعة والصحفية والإعلامية السودانية, المعروفة داليا الياس, عن رأيها حول موضوع صبغة الشعر عند الرجال وذلك بتدوينة حظيت بمتابعات واسعة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتبت الشاعرة المعروفة تدوينة تابعها الآلاف من متابعيها قالت فيها: (ما بكضب مابجامل مابدسها… أنا عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!!). وتابعت: (لو بقيت منقطها… وأرهب من الرهابة ذاتا… مابتخش راسي ده! عارفاها حاجة شخصية وما من حقي أتدخل، لكن كمان من حقي يكون عندي إعتقاد وإنطباع ووجهة نظر وتقييم خاص.). ووأضافت: (ماتقارنوها لي مع النسوان عشان دي فطرتهن ومطلوبات الجندر علماً بأن الشرع له تحفظاته الواضحة! ياخ إعتبروني ببالغ ولا مكبرة الموضوع ولا زولة رجعية… لكن دي أنا ومابتغير.). وواصلت: (الأصدقاء والأخوان مايتضايقوا ولا يعتبروه تنمر… لكن حقيقة وقار الشيب يفوووز… ويحكي قصة عطاء ونبل وثقة بالنفس.). وختمت الشاعرة داليا الياس, تدوينتها: (للأسف الصبغة دي بتعمل لي تشويش… مابقدر أمنع نفسي من التركيز معاها مهما أبهرتنا بالطريقة التجانية ولا زرتا خور أربعات….مع خالص الإحترام. غايتو نعتبر المشكلة فيني… ولسان حالي يقول : (ليته تركها) الله يقدرني علي خشمي ده). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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