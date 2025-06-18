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واصل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, اهتمام بإبنة أسطورة الغناء السوداني, الراحل محمود عبد العزيز, وذلك بعد نشر صور حديثة لها.
وكانت الحسناء “حنين”, قد خطفت الأضواء مؤخراً بعد زواجها من الفنان الشاب مأمون سوار الدهب, في حدث أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي ما جعل الجمهور يلقبها بعروس الموسم.
https://www.facebook.com/reel/3213134522195941
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت “حنين”, في صور مجمعة في مقطع فيديو ظهرت في إحداها مع والدها الراحل محمود عبد العزيز.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. عروس الموسم الحسناء “حنين” محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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