شاهد.. عروس الموسم الحسناء “حنين” محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني

واصل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, اهتمام بإبنة أسطورة الغناء السوداني, الراحل محمود عبد العزيز, وذلك بعد نشر صور حديثة لها.

وكانت الحسناء “حنين”, قد خطفت الأضواء مؤخراً بعد زواجها من الفنان الشاب مأمون سوار الدهب, في حدث أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي ما جعل الجمهور يلقبها بعروس الموسم.

https://www.facebook.com/reel/3213134522195941

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت “حنين”, في صور مجمعة في مقطع فيديو ظهرت في إحداها مع والدها الراحل محمود عبد العزيز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)