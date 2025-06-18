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شاهد.. عروس الموسم الحسناء “حنين” محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني

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ياسين محمد 0 تبليغ

  • شاهد.. عروس الموسم الحسناء “حنين” محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني 1/2
  • شاهد.. عروس الموسم الحسناء “حنين” محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني 2/2

واصل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, اهتمام بإبنة أسطورة الغناء السوداني, الراحل محمود عبد العزيز, وذلك بعد نشر صور حديثة لها.

وكانت الحسناء “حنين”, قد خطفت الأضواء مؤخراً بعد زواجها من الفنان الشاب مأمون سوار الدهب, في حدث أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي ما جعل الجمهور يلقبها بعروس الموسم.

https://www.facebook.com/reel/3213134522195941

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت “حنين”, في صور مجمعة في مقطع فيديو ظهرت في إحداها مع والدها الراحل محمود عبد العزيز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

صورة ياسين محمد

ياسين محمد

يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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