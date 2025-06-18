خطفت الفنانة السودانية, الشهيرة إيمان الشريف, إعجاب جمهور نادي الهلال السوداني, وذلك بعد ترديدها مقطع في إحدى حفلاتها الخاصة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطربة الشهيرة رددت مقطع (بسجل إعجابي بالتيم الهلالابي), وذلك أثناء ترديدها أغنية “براي يا خلا). جمهور نادي الهلال “الهلالاب”, عبروا عن إعجابهم الكبير بترديد اللمطربة للمقطع, وكتبوا معلقين: (صوتك جميل وطلتك أجمل يا نجمة النجوم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تنال إعجاب جمهور “الهلال” بعد ترديدها مقطع في إحدى حفلاتها والهلالاب: (صوتك جميل وطلتك أجمل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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