عاد الفنان السوداني, الشاب مأمون سوار الدهب, للفت أنظار جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول حديثاً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع الحديث أظهر الفنان الشاب يغني في حفل جماهيري بالعاصمة المصرية القاهرة. https://www.facebook.com/reel/608214695040650 وردد المطرب خلال الحفل رائعة الفنان الراحل محمود عبد العزيز, (بفرح بيها) وذلك بعد أيام من زواجه من إبنة المطرب الراحل “حنين”. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أهدى سوار الدهب, الأغنية لزوجته الجديدة, ورد ضاحكاً على مزاح الجمهور بسبب ترديد أغنية “نسيبه” قائلاً: (الحوت ما بتلحق والناس عارفة الكلام دا وكنت بغنيها من زمان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. رد ضاحكاً على مزاح الجمهور: (الحوت ما بتلحق وأسطورة لن تتكرر وكنت بغنيها من زمان).. الفنان مأمون سوار الدهب يغني إحدى أغنيات الأسطورة محمود عبد العزيز ويهديها لإبنته بعد زواجه منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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