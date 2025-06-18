شاهد بالفيديو.. (يووووه ايه ده) فنان سوداني ينفعل غضباً بسبب تصرف إدارة صالة أفراح بقطر ويوقف الحفل

عبر فنان سوداني, عن غضبه الكبير بسبب المضايقة التي تعرض لها من إدارة صالة أفراح بقطر, وذلك أثناء إحيائه حفل غنائي بالصالة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد عبر الفنان “نعوم”, عن غضبه بإنفعاله الذي تسبب في مطالبته لفرقته الموسيقية بإيقاف الغناء. وكانت إدارة الصالة قد طالبت أكثر من مرة فني “الساوند”, بتخفيض الصوت, لينفعل الفنان بعد إيقافه للحفل قائلاً: (يووووه ايه ده). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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