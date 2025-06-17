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قال مدير المرحلة الابتدائية بمحلية سنار الاستاذ خير السيد فضل المولي ان أكثر من 8 الاف تلميذ وتلميذة جلسوا لإمتحانات الشهادة الابتدائية بولاية سنار التي انتهت أمس .
وأشاد سيادته في تصريح لـ (سونا) بجهود القائمين على أمر التعليم والمهتمين به والعزيمة والإصرار على قيام الامتحانات رغم بعض العقبات من سداد الرسوم بسبب الظروف الإستثنائية والحرب والنزوح وكذلك البطء الذي لآزم أرقام الجلوس، مشيراً الى ان الامتحانات سارت بمستوي جيد وبصورة منظمة من حيث الإعداد والنواحي الفنية من ترتيب المراكز وغيرها .
واعرب عن بالغ شكره وإمتنانه للسيد المدير التنفيذي لمحلية سنار الاستاذ فيصل عبد الرحمن واعضاء لجنة أمن المحلية والشرطة والإستخبارات لوقفتهم ومساندتهم وتقديم الدعم للإمتحانات, كما شكر مجالس الأمناء من أولياء أمور الطلاب لمساهمتهم فى الضيافة، متمنياً التوفيق والنجاح لكل التلاميذ والتلميذات .
سونا
هبة علي
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كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 8 الاف طالب وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة الابتدائية بسنار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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