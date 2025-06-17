إضافة إلى “القاهرة”.. زين تطلق النسخة الثانية من مشروع التدريب المهني للشباب في ست ولايات سودانية

اعلنت الشركة السودانية للهاتف السيار -زين – السودان عن إطلاق النسخة الثانية من مشروعها الرائد للتدريب المهني والحرفي للشباب، بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى والتي نُفذت في عشر مدن سودانية بالإضافة إلى العاصمة المصرية القاهرة.

ويأتي هذا الإطلاق استجابةً للإقبال الكبير والتفاعل الإيجابي مع المشروع في نسخته السابقة، واستمرارًا لالتزام “زين” بدعم طموحات الشباب وتمكينهم من اكتساب مهارات عملية تؤهلهم لدخول سوق العمل والمساهمة في التنمية.

يبدأ التقديم في جميع المراكز وعبر الإنترنت يوم الاتنين 16 يونيو ويستمر حتى السبت 21 يونيو 2025.

وتستهدف النسخة الجديدة من المشروع تدريب أكثر من 700 شاب وشابة في ست ولايات سودانية، هي الجزيرة، النيل الأزرق، نهر النيل، سنار، الولاية الشمالية، وولاية القضارف.

وقد عقدت “زين” شراكات مع عدد من الجامعات، والكليات التقانية، ومراكز التدريب المهني المعتمدة لتقديم برامج تدريبية متخصصة تستجيب لاحتياجات أسواق العمل وتدعم جهود إعادة الإعمار.

في ولاية الجزيرة، يجري تنفيذ التدريب بالشراكة مع كلية ود مدني التقانية التابعة لجامعة السودان التقانية، ويشمل نحو 140 متدربًا في مجالات الطاقة الشمسية، الكهرباء العامة، النجارة، الميكانيكا العامة، ميكانيكا السيارات، الفحص الإلكتروني وكهرباء السيارات.

وفي ولاية نهر النيل، تنفذ كلية شندي التقانية تدريبًا لنحو 100 شاب في تخصصات تشمل الهندسة الكهربائية، التبريد والتكييف، ميكانيكا السيارات، اللحام، التوضيب، والهندسة الميكانيكية، بالإضافة إلى التشخيص الإلكتروني لأعطال السيارات.

أما في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق، فيتم تنفيذ التدريب عبر مركز الدمازين للتدريب المهني والتلمذة الصناعية، ويستهدف 100 متدرب في مجالات كهرباء السيارات، مهارات البناء، الطاقة الشمسية، وصيانة التكاتك، إلى جانب برنامج مخصص للنساء في مجال التصنيع الغذائي.

وتعاقدت “زين “في ولاية القضارف، مع كلية تنمية المجتمع بجامعة القضارف لتدريب 120 شابًا وشابة في مجالات الطاقة الشمسية، صيانة الموبايل، التفصيل والخياطة، وصناعة الفطائر والمعجنات.

في مدينة القولد بالولاية الشمالية، يشرف على التدريب كلية القولد التقانية التابعة لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، حيث يستفيد 130 متدربًا من برامج تشمل الطاقة الشمسية، كهرباء السيارات، الميكانيكا العامة، وصناعة الصابون السائل والمعجون.

كما تشرف دار جامعة سنار الاستشارية على تدريب 120 متدربًا في ولاية سنار في مجالات الطاقة المتجددة والتبريد والتكييف.

يُذكر أن النسخة الأولى من مشروع زين للتدريب المهني قد أُطلقت في أعقاب اندلاع الحرب، كاستجابة عملية للتحديات التي فرضتها، وسعيًا للتخفيف من آثارها على الشباب.

وقد استفاد من المشروع أكثر من ألف شاب وشابة في مجالات مهنية متنوعة، بالإضافة إلى تخريج عدد من المتدربين في دورات الإسعافات الأولية ومهارات ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة وادي النيل.