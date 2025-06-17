«الإنصات قد يساعد في تخفيف الآلام» وحركة الرموش تشير إلى مستوى التركيز

فسّرت إيلي هاروود، المعالجة النفسية الأميركية، الظاهرة المعروفة بـ «الرنين الذهني» والمتمثلة في القدرة التي يمتلكها أي إنسان عند الإنصات بتعاطف حقيقي للغير، بما يؤدي إلى التخفيف من آلام الآخرين بمجرد الإنصات الإيجابي لهم. «حركة الرموش تشير إلى مستوى التركيز» تشيس هيوز، الخبير الأميركي في العلوم السلوكية، يؤكد أن زيادة معدل رمش العين يعتبر دليلا على مدى توتر الشخص. ويضيف: لو نظرت في الصف الأول أمامي ووجدت معدلات رمش العيون زائدة أعرف أن الجمهور لا يركز فيما أشرحه. صحيفة الأنباء الكويتية

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