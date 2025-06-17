“منظمة دريسا”.. وزارة الإنتاج بالنيل الأبيض تدشن تقاوي لصغار المزارعين بمحلية السلام

دشنت المهندس وصال الشيخ محمد فرح وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الابيض دشنت تقاوي صغار المزارعين المقدمة من برنامج مقاومة التصدي للجفاف والمقدمة من منظمة دريسا . وأكدت وزيرة الانتاج بالنيل الابيض في تصريح لـ (سونا) أن توزيع التقاوي سيشمل سبعة مجمعات بمحلية السلام لعدد ثلاثة عشرة الف مزارع لمساحة تبلغ أكثر من ثلاثة عشر الف فدان، مشيرة إلى أن توزيع التقاوي يأتي ضمن الاستعداد للموسم الزراعي الصيفي. من جانبه أبان المهندس يوسف عبدالكريم عبدالله منسق مشروع تعزيز مقاومة الجفاف لدى صغار المزارعين والرعاة أن هذا المشروع سيغطي سبعة عشر قرية بمحلية السلام ويشمل البرنامج توزيع التقاوي لصغار المزارعين من أجل زيادة الإنتاج والانتاجية عبر تنفيذ الحزم التقنية المطلوبة بالإضافة لإقامة حفائر لمياه الشرب. فيما إمتدح المهندس يوسف قسم السيد مدير القطاع التقليدي الجهود التي ظل يبذلها برنامج التصدي للجفاف في توزيع تقاوي لصغار المزارعين بمحلية السلام . وأضاف أن هذا القطاع يضم عدد كبير من المزارعين كما أنه يحتاج إلى دعم لهشاشة المنطقة، داعيا لتطبيق الحزم التقنية المطلوبة لرفع الانتاج والانتاجية. سونا

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