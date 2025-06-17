القضارف .. تسجيل مساحات غابية بمنطقتى الفشقة الصغرى والكبرى وإعادة إستزراعها بإشراك القوات المسلحة

عقد والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد أحمد حسن أحمد، الاثنين، إجتماعا ضم مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية وعدد من مديري الإدارات المختصة بالوزارة وبعض المزارعين وأعيان محليتي القريشة والفشقة إلى جانب قائد الفرقة الثانية مشاة وقادة القطاعات العسكرية بالولاية . وناقش الإجتماع تأمين الموسم الزراعى الجديد و تمكين المزارعين من فلاحة أراضيهم وحماية و تأمين مسارات الحيوان وحركة الثروة الحيوانية بمشاركة القوات النظامية بالإضافة إلى العمل على تسجيل مساحات غابية بمنطقتى الفشقة الصغرى والكبرى وحماية الغابات من أشكال التعدى المختلفة وإعادة إستزراعها بإشراك القوات المسلحة وإنشاء معابر وطرق بمحليتى القريشة والفشقة. وأمن الإجتماع على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية تحقيقا للأهداف المرجوة علاوة على تقديم كل ما من شأنه تمكين المزارعين والرعاة من ممارسة أنشطتهم نسبة لدورهم المهم في العملية الاقتصادية الكلية بالبلاد وتأمين القوت والغذاء للشعب السوداني. سونا

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