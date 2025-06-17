مظاهر العودة للمواطنين إلي الخرطوم .. وإعلان الكابتن ناصر الشيخ “المانجيل” عن تبرعه بمنزله إلى رئيس الوزراء

الشاهد أن مظاهر العودة للمواطنين إلي العاصمة الخرطوم وحضورهم لمناسبة عيد الاضحي بعد غياب لمدة عامين بسبب الحرب التي شنتها المليشيا كانت دليل علي تعافي العاصمة من الآثار الكارثية للحرب من تقتيل وتشريد للمواطنين وتدمير للمؤسسات والبنية التحتية. خاصة بعد دحر القوات المسلحة للمليشيا وتطهير كافة محلياتها من دنس التمرد.

ويتزامن ذلك مع قرار رئيس الوزراء د. كامل ادريس بالاعلان عن بداية الانتقال التدريجي لمؤسسات الدولة إلي العاصمة الخرطوم

ويأتي القرار في إطار تنفيذ الرؤية القومية لتعزيز الحوكمة وتحقيق التنمية المتوازنة، انسجاماً مع الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تفعيل دور العاصمة القومية كمركز إداري متكامل، وتخفيف الضغط الإداري والخدمي عن مدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة.

ترحيب واسع

ووجد القرار ارتياحا وترحيبا واسعا من قبل القطاعات والشارع السوداني واصفين الخطوة بأنها الانتصار الحقيقي كما أنه يعتبر في غاية الأهمية لعودة الحياة إلي طبيعتها للعاصمة الخرطوم.

عودة البعثات الدبلوماسية

ويصف الخبير الإعلامي رئيس تحرير موقع قلب افريقيا الاخباري لؤي عبد الرحمن القرار بالممتاز وأنه اتي في توقيته خاصة وأن عدد من البعثات الدبلوماسية كانت قد ذهبت للخرطوم وتاكدت من الأوضاع الأمنية هناك قبل أن تعود وتعمل علي رفع رفع أعلامها في سفاراتها خاصة سفارتي المملكة العربية السعودية والسفارة القطرية تمهيدا وايذانا ببدء أعمالها من هناك مما يدلل علي استتاب الأمن وعودة الاستقرار.

تحرك المؤسسات

ويشير لؤي خلال حديثه لوكالة السودان للأنباء إلي أن تحرك المؤسسات الوطنية والقومية إلي الخرطوم تعتبر مسألة في غاية الأهمية وتحمل في طياتها تعزيز لثقة المواطن في استتاب الأمن بالعاصمة الخرطوم وتشجبعا له للعودة إلي ديارهم لممارسة حياته الطبيعية خاصة وأن تلك العودة كانت عبر خطط محكمة ولم تكن بشكل عشوائي واضاف لؤي إلي أن الجميع يعمل علي تشجيع ومساندة مثل تلك الخطوات لأنها تؤكد بأنها بداية كبيرة جدا لتطبيع الحياة في الخرطوم وغالبية المدن الأخري خاصة تلك التي كانت تتواجد فيها مليشيا الدعم السريع.

بداية الانتقال

وسبق أن أعلن رئيس مجلس الوزراء كامل ادريس عن بدء عملية الانتقال التدريجي للوزارات والمؤسسات الحكومية إلى العاصمة القومية، وذلك وفق جدول زمني مدروس يراعي الجوانب الإدارية والفنية والبشرية، ويضمن استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع، إلى جانب دعم خطط إعادة تأهيل البنية التحتية للعاصمة

تبرع المانجيل

فيما أعلن الكابتن ناصر الشيخ “المانجيل” عن تبرعه بمنزله إلى رئيس الوزراء كامل إدريس لمدة عام كامل مجاناً.

وياتي التبرع في إطار دعم مساعي انتقال الحكومة الاتحادية من بورتسودان الى الخرطوم، التي اعلنها رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس.

وأشار الكابتن ناصر الشيخ الذي عمل في سلاح الجو السوداني كما عمل في عدد من شركات الطيران وكذلك في الخليج ، الى أن واجب كل سوداني في هذه المرحلة الاسهام في إعادة الإعمار بما يستطيع.

تصرف الحكومة

وقال ان منزله بحلفاية الملوك ببحري تحت تصرف أي مؤسسة او وزارة حكومية لمدة عام مجانا، اوضح أنه مكوّن من خمسة طوابق يحتوي علي سبعة شقق بمجموع 25 غرفة مكيفة جميعها ويوجد مصعد.

ووجدت خطوة الكابتن ناصر إشادة واسعة بوسائط التواصل الإجتماعي، وأشار عدد من المدونيين الى ان العودة الطوعية تحتاج لجهود حكومية وشعبية وان الكابتن ضرب المثل الحي في المساهمة الإيجابية.

قطع الاجازة المفتوحة

وبرغم أن محلية الخرطوم كانت قد أخذت نصيبها الأكبر من الدمار والخراب والنهب من قبل المليشيا إلا أنها كانت أولي محليات العاصمة السبع التي استجابت للنداء

وباشر العاملون بالمحلية اليوم الاحد مهامهم برئاسة المحلية والوحدات الإدارية وفقا لقرار ولاية الخرطوم بمزاولة العمل في ١٥ يونيو ٢٠٢٥م بعد قطع الاجازة المفتوحة الإضطرارية بسبب الحرب، وثمن المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير خلال مخاطبته العاملين برئاسة المحلية بالعمارات ثمن الحضور المقدر للعاملين وهم ينشدون إعادة التعمير ومزاولة العمل حتي تعود المحلية لسيرتها الأولي قبلة للزائرين من داخل وخارج البلاد،

اعمال إسعافية

وأوضح عبد المنعم بأن المحلية خلال الفترة السابقة اجرت أعمال اسعافية شملت إزالة أثار ومخلفات الحرب والنظافة حيث تعاقدت مع خمس شركات لنظافة الطرق الرئيسة ومن ثم اتجهت لاستعادة الخدمات الأساسية من مياه الشرب حيث تم إعادة تشغيل عدد من المحطات النيلية بالتنسيق مع الولاية بجانب أكثر من 98 بئر ذات إنتاجية عالية تعمل بالطاقة الشمسية بمساهمة من الخيرين، وأشار البشير الي عودة خدمات التعليم والصحة عقب التحرير مباشرة بانعقاد امتحانات شهادتي الابتدائية والمتوسطة بجانب عمل عدد من المراكز الصحية المرجعية،

التدمير الممنهج