خطف عريس سوداني, الأضواء في ليلة زفافه الذي أقيم بإحدى قاعات الأفراح وسط حضور كبير من الأهل والمعازيم داخل القاعة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن العريس قام بلقطات رومانسية أمام عروسه بالرقص والغناء مع الأغنية التي تم تشغيلها أثناء دخلوهما القاعة. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, انقسم في تعليقاته ما بين مشيد بعفوية العريس وما بين ساخر منها, حيث كتبت إحدى المتابعات: (حلوين ربنا يسعدهم ويحفظهم), في الوقت الذي كتب فيه معلق ساخر: (نحنا السودانيين الحركات دي أصلو ما جاية فينا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بلقطات رومانسية أمام أنظار المعازيم.. عريس سوداني يخطف الأضواء بتفاعله في الرقص أمام عروسه وساخرون: (نحنا السودانيين الحركات دي أصلو ما جاية فينا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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