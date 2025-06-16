تداول جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي أغاني “الطمبور”, مقطع فيديو حاز على إعجاب الآلاف من الذين شاهدوه. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع الذي تم تصويره من حفل “طمبور” بإحدى القرى بالولاية الشمالية أظهر الراقصة الحسناء “هاجر” وهي تستعرض بوصلة رقص وصفت بالجميلة. الراقصة الحسناء ألهبت حماس الفنان و “الكورس”, بعد تقديمها فواصل من الرقص تفاعل معها الجمهور الكبير الحاضر للحفل الحاشد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الراقصة الحسناء “هاجر” تشعل حفل “طمبور” وتلهب حماس الفنان و “الكورس” والجمهور بوصلة رقص مثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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