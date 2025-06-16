حظي مقطع فيديو تم تسريبه من جلسة تصوير لعريس سوداني, وعروسته بمشاهدات عالية بعد انتشاره على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام العريس خلال الكواليس بمغازلة عروسته وخاطبها قائلاً: (جبت قمر 14 وعرفت اختار). رد العروس جاء ساخراً وصادماً للعريس الذي وصفه بـ(المطاعنة), حيث قالت في ردها الذي أثار ضحكات المتابعين: (زول قديم ومدرب عرفت تصطاد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شاهد المقطع الأكثر مشاهدة وتداول على السوشيال ميديا.. عريس سوداني يغازل عروسته خلال جلسة التصوير: (جبت قمر 14) والعروس ترد بسخرية: (زول قديم ومدرب عرفت تصطاد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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