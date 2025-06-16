شاهد بالفيديو.. رجل سوداني في السبعين من عمره يربط “الشال” على وسطه ويدخل في وصلة رقص مع الفنان محمد بشير على أنغام الموسيقى الأثيوبية والجمهور يتفاعل: (الفرح والبهجة ما عندهم عمر محدد)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع رجل سوداني, قيل أنه في السبعين يفقد السيطرة على نفسه أثناء حضوره حفل للفنان الشاب محمد بشير, بالقاهرة.

الرجل صعد المسرح الذي يغني فيه المطرب ودخل في وصلة رقص مثيرة بعد أن قام بربط “الشال” الخاص به على وسطه ورقص على أنغام الموسيقى الأثيوبية في إحدى أغنيات الفنان محمد بشير.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد جاءت معظم التعليقات مشيدة بالروح الجميلة للرجل, حيث كتب أحد المعلقين: (الفرح والبهجة ما عندهم عمر محدد)

الخرطوم (أخبار الخليج 365)