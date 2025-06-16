- 1/2
- 2/2
تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من المتابعين.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع رجل سوداني, قيل أنه في السبعين يفقد السيطرة على نفسه أثناء حضوره حفل للفنان الشاب محمد بشير, بالقاهرة.
الرجل صعد المسرح الذي يغني فيه المطرب ودخل في وصلة رقص مثيرة بعد أن قام بربط “الشال” الخاص به على وسطه ورقص على أنغام الموسيقى الأثيوبية في إحدى أغنيات الفنان محمد بشير.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد جاءت معظم التعليقات مشيدة بالروح الجميلة للرجل, حيث كتب أحد المعلقين: (الفرح والبهجة ما عندهم عمر محدد)
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. رجل سوداني في السبعين من عمره يربط “الشال” على وسطه ويدخل في وصلة رقص مع الفنان محمد بشير على أنغام الموسيقى الأثيوبية والجمهور يتفاعل: (الفرح والبهجة ما عندهم عمر محدد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.