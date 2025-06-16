مقتل 17 شخصًا في اشتباك قبلي بجنوب دارفور

لقي 17 شخصًا مصرعهم وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة في حادث اقتتال قبلي عنيف اندلع الخميس الماضي داخل سوق بلدة سانية دليبة بمحلية السلام في ولاية جنوب دارفور. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان أن النزاع نشأ بسبب لعبة قمار بين أفراد من قبيلة الرزيقات والترجم.

تصاعد التوتر

تمكّن أبناء الترجم من الفوز في لعبة القمار، ما أدى إلى كسبهم سيارتين ودراجة نارية ورأسًا من الإبل. لكن التوتر تصاعد بعد رفض الترجم إعادة اللعب، وهو ما فجّر اشتباكًا مسلحًا في السوق.

إصابات وضحايا

أصيب عدد من الأشخاص بطلقات طائشة، وتم نقل سبعة من الجرحى إلى مستشفى الشهيد بركة الله في نيالا لتلقي العلاج. ولاذ أفراد من الترجم بملاحقة خصومهم من الرزيقات حتى منطقة “أم ضوء البان”، واستولوا على عربتين ودراجة نارية وأسلحة من إحدى الفرقان.

اتفاق صلح

تم التوصل إلى اتفاق صلح عقب وصول وفد أهلي من مناطق البلابل بقيادة الناظر محمد يعقوب، إلى سانية دليبة مساء السبت .

التيار