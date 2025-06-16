أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ضحكات الجمهور والمتابعين الذين شاركوه عبر صفحاتهم الشخصية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع مؤازرة الفنان حسين الصادق, لزميله محمد عادل, الشهير بود راوة, إحدى حفلاته التي أحياها بالمملكة العربية السعودية, حسبما ذكر بعض المتابعين. https://www.facebook.com/reel/1060137869414048 المطرب حسين الصادق, قام بلقطة طريفة بعدما صعد المسرح الذي كان يغني فيه زميله, حيث قام بنزع “الطاقية” التي كان يرتديها ود راوة, ووضعها على رأسه وسط ضحكات وسخرية الجمهور الذي كتب: (إنصاف مدني النسخة الرجالية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع “الطاقية” من رأس زميله “ود راوة” ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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