رئيس الوزراء يطلع على الوضع الصحي بالبلاد والموقف من وباء الكوليرا

بورتسودان 16-6-2025 (سونا)- اطلع رئيس مجلس الوزراء الانتقالي دكتور كامل إدريس، على مجمل الأوضاع الصحية بالبلاد، لا سيما الموقف من وباء الكوليرا، والجهود المبذولة لمحاصرة المرض والقضاء عليه، فضلا عن اطلاعه على موقف المؤسسات الصحية في المناطق التي تأثرت بانتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة.

جاء ذلك لدى لقائه د. هيثم محمد إبراهيم، وكيل وزارة الصحة بمكتبه ببورتسودان اليوم.

وقال د. هيثم في تصريحات صحفية ان اللقاء تطرق إلى الاحتياجات الصحية المُلحة بالبلاد، فضلا عن تقديم تنوير بالوضع الوبائي المتعلق بالكوليرا على خلفية الإنحدار الكبير والانخفاض في معدل الحالات بعد التدخلات الكبيرة التي تمت.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء قدم توجيهات في عدد من الملفات منها إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية بالبلاد وخاصة بولاية الخرطوم، فضلا عن الإهتمام بملف الأطفال وبرامج التحصين، إضافة إلى العمل الجاد في ملف تسهيل إجراءات استيعاب الكوادر الصحية.

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