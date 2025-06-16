تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع لنجم السوشيال ميديا الشهير حماد عبد الله حماد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع المتداول أظهر العم حماد, الذي أدى فريضة الحج هذا العام في ندوة قدمتها الإدارة العامة للحج والعمرة. وظهر حماد, الذي اكتسب شهر واسعة بعد الحرب بمقاطع فيديو أعلن فيها دعمه الكامل للقوات المسلحة, وهو يتضرع بالدعاء للوطن: (يا الله تعدل حال السودان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في أحدث ظهور له بعد أدائه فريضة الحج وقبل مغادرته الأراضي المقدسة.. نجم السوشيال ميديا حماد عبد الله يتضرع بالدعاء: (يا الله تعدل حال السودان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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