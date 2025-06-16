توزيع اعانات غذائية ل(5000) اسرة بمحلية الدالي والمزموم

ولاية سنار واصلت مفوضية العون الانساني بولاية سنار دعمها للأسر المتضررة من الحرب بتوزيع مواد غذائية للمتضررين من الحرب بمحلية الدالي والمزموم لعدد 5000 اسرة وذلك بدعم من برنامج الغذاء العالمي. وقال مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادي ان المفوضية ماضية في تنفيذ برامجها خدمة للمواطن و تواصل دعم اسر الشهداء ومراكز الامتحانات. مبينا أن مشروع برنامج الغذاء العالمي يستهدف جميع محليات ولاية سنار ويستمر حتى نهاية العام. مرسلا صوت شكر لمفوضية العون الانساني الاتحادية بقيادة د. سلوى آدم بنية. من جهته اكد مندوب منظمة كلنا قيم ان هذه الحصة تستهدف محلية الدالي والمزموم. سونا

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