“جدري الضان والمجترات الصغيرة”.. وصول 600 الف جرعة من اللقاحات البيطرية الى شمال كردفان

كشف المهندس ابراهيم حامد محمد وزير الانتاج والموارد الاقتصادية المكلف بشمال كردفان عن وصول 600 الف جرعة من اللقاحات البيطرية الى الولاية وذلك لتغطية البلاغات من اماكن تواجد الماشية.

واضاف سيادته في تصريح (لسونا) ان اللقاحات وصلت وهي خاصة بجدري الضان والمجترات الصغيرة.

واشار الى ان وصول هذه اللقاحات تأتي في اطار اهتمامات الوزارة الرامية للمحافظة على صحة وسلامة الماشية ومن اجل خلق صادر جيد في الاسواق العربية والعالمية.

وقال الوزير ان وزارته تعمل جاهدة وتسعى في الحصول على اللقاحات البيطرية المختلفة لعمليات تطعيم الماشية الاخرى التي وضعت في خطة التطعيم.