- 1/3
- 2/3
- 3/3
فاجأ الفنان السوداني, الشاب مأمون سوار الدهب, الجميع بإعلان إنفصاله عن زوجته وذلك عبر تدوينة قام بنشرها على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الإنفصال جاء بعد عام وأشهر قليلة فقط على زواجه الأسطوري من الحسناء “هند”.
وكتب سوار الدهب, في تدوينته التي حظيت بتفاعل واسع من جمهوره ومتابعيه: (السلام عليكم اخواني واخواتي وكل الناس البهمهم امري, اولاً للناس البتعرفني انا عمري ما كتبت حاجه بتخص حياتي الشخصيه في السوشيال ميديا لكن الحصل في الايام الفاتت اضطراني اني اتكلم عن حياتي.).
وتابع المطرب الشاب: (اليوم انا انفصلت قانونياً من ام بنتي مع العلم انو الانفصال تم ليه سنة, ومن باب التوضيح لي تأخير الإجراءات القانونيه للإنفصال انو انا كنت خارج مصر لفتره طويله وذي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على(الحامل). دي اسباب تأخير الانفصال قانونياً.).
وختم تدوينته التي رصدها محرر موقع النيلين: (وهي في النهايه ام لي بنتي الناس تكون واعيه شويه ومافي داعي للإساءه والتجريح وبتمنى ليها حياة سعيدة.. وشكراً.).
الجدير بالذكر أن الفنان مأمون سوار الدهب, كان قد أكمل مراسم عقد قرانه على الحسناء الأخرى “حنين”, إبنة الفنان الأسطورة الراحل محمود عبد العزيز).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة..”أتمنى لها حياة سعيدة”.. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على”الحامل”) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.