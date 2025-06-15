خطف طفل “رضيع” الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ظهوره مع الفنانة الشهيرة هدى عربي, في إحدى حفلاتها الأخيرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظرهت سلطانة الطرب وهي تحمل “الرضيع” وتمازحه عقب نهاية فاصل غنائي قدمته بالمسرح. الطفل “عمر”, لفت أنظار المتابعين بتعلقه بالمطربة ورفضه الذهاب لوالدته وظل يراقبها بنظرات بريئة نالت إعجاب المطربة وأسرته الحاضرة الحفل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد أن حملته ومازحته.. طفل سوداني يتعلق بالفنانة هدى عربي ويتفاعل معها بنظرات بريئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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