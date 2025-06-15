شاهد بالصورة والفيديو.. الحرب تشتعل من جديد بين الفحيل وشقيقه.. شريف ينهار بالبكاء على الهواء: (محمد هاجمني بألفاظ غزرة وشتمني بعبارة “تيت” ووصف والدنا بالكلب)

واصل الفنان السوداني, شريف الفحيل, تخصصه في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنان شريف الفحيل, عاد لإشعال الحرب مع شقيقه المطرب محمد الفحيل, وذلك بنشره لتفاصيل المحادثات التي دارت بينهما.

شريف, هاجم شقيقه الذي صرح من قبل بحظر رقمه على تطبيق “واتساب”, لينفي ذلك الإتهام ويعرض رقمه بدون حظر والمحادثات التي دارت بينهما.

وكشف شريف بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, عن تعرضه لشتائم من شقيقه في محادثة دارت بينهما في التطبيق الشهير.

وقال في حديثه غاضباً محمد شتمني بألفاظ غزرة يعف اللسان عن ذكرها حيث خاطبني بعبارة (تيت) إضافة لوصفني بإبن الكلب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)