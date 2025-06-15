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شاهد بالفيديو.. الفنانة منى ماروكو تهنئ أحمد الصادق وتلقبه بالأسد: (كان نائم في الغابة وقال أمرق بمزاجي وكجونكات حتى الممات)

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ياسين محمد 0 تبليغ

  • شاهد بالفيديو.. الفنانة منى ماروكو تهنئ أحمد الصادق وتلقبه بالأسد: (كان نائم في الغابة وقال أمرق بمزاجي وكجونكات حتى الممات) 1/2
  • شاهد بالفيديو.. الفنانة منى ماروكو تهنئ أحمد الصادق وتلقبه بالأسد: (كان نائم في الغابة وقال أمرق بمزاجي وكجونكات حتى الممات) 2/2

انضمت المطربة السودانية, المثيرة للجدل لركب المطربين الذين قدموا التهانئ للفنان الشاب أحمد الصادق, بمناسبة عودته للساحة الفنية من جديد بعد غياب طويل.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنان الملقب بالكجونكا, والإمبراطور, كان قد أعلن عودته من جديد بعمل فني يحمل اسم “العوض”.

ماروكو, تقدمت بالتهانئ لأحمد الصادق, ووصفته بالأسد, وذلك في مقطع فيديو قامت بنشر عبر إحدى صفحاتها على موقع التواصل فيسبوك.

وقالت المطربة المثيرة للجدل بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (أحمد الصادق ألف حمدلله على السلامة وأنا بقول ليك يا أسد.. الأسد كان نائم في الغابة وقال أمرق بمزاجي.. وكجونكات حتى الممات).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

صورة ياسين محمد

ياسين محمد

يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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