انضمت المطربة السودانية, المثيرة للجدل لركب المطربين الذين قدموا التهانئ للفنان الشاب أحمد الصادق, بمناسبة عودته للساحة الفنية من جديد بعد غياب طويل. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنان الملقب بالكجونكا, والإمبراطور, كان قد أعلن عودته من جديد بعمل فني يحمل اسم “العوض”. ماروكو, تقدمت بالتهانئ لأحمد الصادق, ووصفته بالأسد, وذلك في مقطع فيديو قامت بنشر عبر إحدى صفحاتها على موقع التواصل فيسبوك. وقالت المطربة المثيرة للجدل بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (أحمد الصادق ألف حمدلله على السلامة وأنا بقول ليك يا أسد.. الأسد كان نائم في الغابة وقال أمرق بمزاجي.. وكجونكات حتى الممات). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة منى ماروكو تهنئ أحمد الصادق وتلقبه بالأسد: (كان نائم في الغابة وقال أمرق بمزاجي وكجونكات حتى الممات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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