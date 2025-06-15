سفير السودان بطهران: الجالية السودانية بخير وتم وضع خطة لاجلاء الراغبين

أكد السفير عبد العزيز حسن صالح سفير السودان لدى إيران ان الجالية السودانية بايران بخير ولا إصابات وسطهم جراء الأحداث الجارية هناك .

وأوضح السفير صالح في تصريح لوكالة السودان للانباء ان السفارة وضعت خطة لاجلاء أفراد الجالية الراغبين بالتنسيق مع الجهات المختصة في البلدين وسيتم العمل على تنفيذ الخطة للراغبين بمساعدة السلطات الإيرانية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات السودانية في بعض دول المنطقة وجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج مضيفا ان البعثة أبلغت جميع أفراد الجالية بهذه الخطة .

وعبر السفير عبد العزيز حسن صالح عن شكره لفخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة لاهتمامه ومتابعته لأوضاع الجالية .

كما عبر عن شكره للدكتور كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء على اتصاله بالسفارة واهتمامه بأمر الجالية والسفارة مما كان له كبير الأثر في النفوس كما ثمن توجيهاته وتأكيد متابعته ودعمه لخطة الاجلاء للرعايا التي وضعتها السفارة.

سونا