التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم، سعادة السفير د. سمير عبد الجبار سفير دولة فلسطين بالخرطوم، بمناسبة إنتهاء فترة عمله بالسودان بحضور وكيل وزارة الخارجية .

واستعرض اللقاء مسار العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين.

وقال سفير دولة فلسطين بالخرطوم في تصريح صحفي إن ، رئيس مجلس السيادة أكد موقف السودان الثابت والراسخ والداعم للقضية الفلسطينية.

وأشاد السفير الفلسطيني بمواقف السودان الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية، معرباً عن تقديره العميق للدعم الذى وجده خلال فترة عمله بالسودان.

وأعرب د. سمير عن أمله في أن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية في السودان سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس السيادة يلتقي السفير الفلسطيني بمناسبة إنتهاء فترة عمله بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.