“صمود” يجيز وثيقة رؤية سياسية لإنهاء الحروب، واستعادة الثورة وتأسيس الدولة

أعلن تحالف “صمود”، عن إجازة وثيقة رؤية سياسية لإنهاء الحروب، واستعادة الثورة وتأسيس الدولة.

وقال الناطق باسم “صمود”، عبدالكريم صالح، إن الوثيقة توافقت عليها مكونات التحالف، وإرسالها إلى عدد من الكتل والتنظيمات السياسية لمناقشتها، كما سيتم إرسالها للمجموعات النسوية والشبابية وكافة القوى المدنية، مضيفاً أن التحالف يعكف على الإعداد لطرحها للرأي خلال مؤتمر غداً الاثنين، آملاً من السودانيين مناقشتها وإبدا ملاحظاتهم النقدية حولها. الحدث

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