على طريقة البليهي.. “مشادة قوية” بين ياسر إبراهيم وميسي

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شهدت مباراة الأهلي المصري وإنتر ميامي الأميركي، الأحد، مشادة قوية بين مدافع “الأحمر” ياسر إبراهيم، والأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وانتهت قمة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية بالتعادل السلبي.
وشهدت مجريات المباراة مشادة قوية بين مدافع الأهلي وقائد إنتر ميامي، تطورت إلى حد ضرب ميسي لياسر إبراهيم بالرأس، قبل تدخل لاعبي الفريقين لإنهاء المشادة.
وشبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي حادثة ياسر إبراهيم مع ميسي بواقعة مدافع المنتخب السعودي علي البليهي مع “البرغوث” في كأس العالم 2022 بقطر.
وسيلعب الأهلي ضد بالميراس يوم الـ19 من يونيو، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات ضد بورتو بعدها بأربعة أيام.
سكاي نيوز
هبة علي
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