المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج

دعا مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية الاستاذ محمد طاهر عمر، العاملين بالشركة لضرورة مضاعفة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة وتعظيم الإيرادات دعما للاقتصاد الوطني وتعزيزا لدور الشركة الريادي في قطاع التعدين.

جاء ذلك خلال تقديم المدير العام للشركة التهاني للعاملين بمناسبة عيد الأضحى المبارك في أول أيام العمل عقب العطلة.

ووفقا لتعميم صحافي صادر عن الشركة، اكد المدير العام على ضرورة التركيز على جودة الأداء وتكامل الأدوار بما يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة ويجسد روح الالتزام والمساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيدا بروح الالتزام والتعاون بين منسوبي الشركة. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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