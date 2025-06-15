خلطت إيران أوراق مشهد الحرب الجارية .. أمسكت بزمام المبادرة .. كشفت زيف الإدعاء الإسرائيلي بتفوقه العسكري وقدرته علي البطش بمن يريد وإن طال مدي الصواريخ ..

■ العالم الذي يتفرج الآن بات علي قناعة راسخة بأنه من حق إيران وأي دولة أخري أن تحصل علي قنبلة نووية .. منطق القوة في عالم اليوم يقول بهذا .. لماذا يكون مسموحاً لربيبة أمريكا في المنطقة تحصين حدودها بأعتي ترسانات الأسلحة .. بينما ممنوع بحق القانون الدولي الأعرج أن تتحصن بقية الدول بسلاح نووي يمنع عنها مغامرات المعتوهين في عالم اليوم أمثال ترامب ونتنياهو ؟!

■ لاتملك إسرائيل من عناصر السطوة علي العالم اليوم إلا أداة السلاح الباطش .. ولن ترتدع قوي الشر في العالم إلا بتوازن الرعب الذي يجعل من حق أي دولة في العالم أن تتكئ علي سلاح يحفظ أمنها ويمنع عنها غشامة الكلاب المسعورة ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد