«الحماية المدنية» تستجيب لاستغاثة سيدة غير قادرة على الحركة داخل شقتها بالقاهرة

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قالت وزارة الداخلية المصرية إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تم إبلاغها من جانب أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة بأنه حال تواجده بالشقة محل سكنه، تناهى لسمعه استغاثة من إحدى جيرانه سيدة «مسنة» داخل شقتها، وغير قادرة على الحركة.
وأضافت الوزارة: على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ، وتبين تعثر السيدة داخل مسكنها وعدم قدرتها على الحركة، وتم مساعدتها وتقديم الرعاية اللازمة لها.
وتابعت: تقدمت المواطنة بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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