اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

السوداني يبدي استعداد بلاده لتقديم كل أنواع المساعدات اللازمة لمعالجة آثار “العدوان الإسرائيلي” الذي تتعرض له إيران

0 نشر
اسماء عثمان 0 تبليغ

السوداني يبدي استعداد بلاده لتقديم كل أنواع المساعدات اللازمة لمعالجة آثار “العدوان الإسرائيلي” الذي تتعرض له إيران

أبدى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، استعداد بلاده لتقديم كل أنواع المساعدات اللازمة لمعالجة آثار “العدوان الإسرائيلي” الذي تتعرض له إيران.

عربي TRT

كانت هذه تفاصيل خبر السوداني يبدي استعداد بلاده لتقديم كل أنواع المساعدات اللازمة لمعالجة آثار “العدوان الإسرائيلي” الذي تتعرض له إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا