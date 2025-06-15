أبدى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، استعداد بلاده لتقديم كل أنواع المساعدات اللازمة لمعالجة آثار “العدوان الإسرائيلي” الذي تتعرض له إيران. عربي TRT

كانت هذه تفاصيل خبر السوداني يبدي استعداد بلاده لتقديم كل أنواع المساعدات اللازمة لمعالجة آثار “العدوان الإسرائيلي” الذي تتعرض له إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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