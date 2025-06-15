“ثريدز” تتأخر ولكنها تفعلها: الرسائل المباشرة تصل للمنصة!

بعد نحو عامين من إطلاقها، بدأت منصة ثريدز التابعة لـ “ميتا” أخيرًا بإتاحة ميزة الرسائل المباشرة (DMs)، وذلك وفقًا لما أعلنه مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشركة.

تأتي هذه الخطوة بعد مطالبات متكررة من المستخدمين، حيث كانت المنصة تعتمد سابقًا على إمكانيات محدودة للمراسلة عبر مشاركة المنشورات إلى الرسائل الخاصة في إنستاجرام، وهي طريقة وصفت بأنها غير مريحة وتتطلب التنقل بين التطبيقين، ما سبب بعض اللبس خاصة عند إرسال منشورات ثريدز لأشخاص ليس لديهم حساب على المنصة.

بدأت “ميتا” باختبار ميزة الرسائل المباشرة الجديدة في ثلاث دول مبدئيًا: هونغ كونغ، الأرجنتين، وتايلاند، على أن تُوسع الميزة إلى دول أخرى قريبًا.

على الرغم من تحفظات سابقة لمسؤولي “ميتا” حول فكرة بناء نظام مراسلة مستقل لثريدز، إلا أن هذا التغيير يشكل تحولًا في استراتيجية الشركة. نظام المراسلة الجديد في ثريدز يدعم حاليًا المحادثات الثنائية فقط (1:1)، دون دعم للمجموعات أو المزايا الواسعة المتوفرة في إنستاجرام وماسنجر.

تُعد هذه الخطوة جزءًا من سعي “ميتا” لتعزيز استقلالية ثريدز وتحسين تجربة المستخدم، في ظل المنافسة المتزايدة في سوق تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وكالة عمون الإخبارية