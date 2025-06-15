بدأت إدارة الهندسة الزراعية بوزارة الانتاج والموارد الإقتصادية بولاية النيل الابيض في صيانة القنوات والترع وعمل الحفاير وذلك إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة الانتاج بالولاية للدخول في الموسم الزراعي الصيفي الحالي 25- 26. وأكد المهندس هيثم إبراهيم مدير ادارة الهندسة الزراعية وباشراف مباشر من المهندس وصال الشيخ محمد فرح وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الابيض أن الإدارة بدأت الاستعدادات للموسم الزراعي الصيفي الحالي بصيانة عدد اثنين حفار بوكلن . حيث بدأ العمل بتأهيل ترعة وحفير ابوراية بمحلية قلي ويجري العمل لتأهيل ترع وقنوات بمشاريع الفلاح والطائف بأم جر وتأهيل ترعة مشروع حسن علوب وفي مجال الآليات الخاصة بالتحضيرات الزراعية يجري العمل لتجهيز عدد تسعة جرار بملحقاتها . كما تم التنسيق مع ادارة نقل التقانة والإرشاد لتحضير عدد اربعين فدان حقول ايضاحية بمحليات الولاية كحقول رائدة تطبق فيها كل الحزم التقنية المطلوبة لرفع الانتاج والانتاجية. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر “مشاريع الفلاح والطائف بأم جر”.. بدء صيانة القنوات والترع بالنيل الابيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.