توزيع السلال الغذائية ل(1000) أسرة بمعسكر أبوشوك للنازحين بالفاشر

دشنت غرفة طوارئ معسكر أبوشوك للنازحين بمدينة الفاشر ، مشروع توزيع السلال الغذائية، والذي إستهدف عدد (1000) أسرة من الفئات الأكثر حوجة بالمعسكر، وذلك في إطار سعيها الحثيث لتخفيف المعاناة التي تواجه الأسر في سبيل الحصول على المواد الغذائية.

وناشدت الغرفة المنظمات العاملة في المجال الإنساني ، والخيرين بضرورة تقديم الدعم اللازم للغرفة حتى تتمكن من توفير الاحتياجات الأساسية للنازحين.

وأشارت إلى الجهود المبذولة لدعم المجتمعات ، وتخفيف معاناتهم لاسيما في ظل الظروف الأمنية الصعبة بالمدينة ، وضعف التمويل.